Unbekannte zünden E-Scooter in Mannheim-Neckarau an

Mannheim. Eine unbekannte Täterschaft hat am Montagabend in Mannheim-Neckarau einen E-Scooter angezündet. Nach Angaben der Polizei wurden die Polizeikräfte gegen 22.45 Uhr zu dem Brand in der Helmut-Kohl-Straße alarmiert. Vor Ort fand die Beamtinnen und Beamten einen grünen E-Scooter, der im Bereich des Hinterrades völlig zerstört war. Die Polizei schätzt den Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621 833970 in Verbindung zu setzen.

