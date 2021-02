Mannheim. Am Donnerstagabend haben Unbekannte im Mannheimer Stadtteil Neuostheim die Aushangtafel an der Straßenbahnhaltestelle „Luisenpark/Technoseum“ angezündet. Die Unbekannten setzten die Plexiglasscheibe der

Aushangtafel im Warteunterstand der Haltestelle in der Theodor-Heuss-Anlage in Brand, die aufgrund der Hitze schließlich schmolz. Die Flammen konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Mannheim-Innenstadt rasch gelöscht werden.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren