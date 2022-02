Unbekannte verwüsten zahlreiche Gräber auf dem Hauptfriedhof in Mannheim – Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag zahlreiche Gräber auf dem Hauptfriedhof in Mannheim. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten am Samstagvormittag erste Angehörige, dass die Urnengräber ihrer verstorbenen Angehörigen beschädigt worden waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um insgesamt 36 betroffene Urnengräber. Dort haben die Täter Holzkreuze und Grabschmuck herausgerissen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit laut Polizei nicht bekannt. Zeugen oder weitere betroffene Angehörige werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Mannheim unter der Rufnummer 0621 33010 zu melden.

