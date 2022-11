Unbekannte versprühen Reizgas während Alarmübung an Mannheimer Schule

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen bei einer geplanten Alarmübung an einer Schule an der Mannheimer Neckarpromenade Reizgas versprüht. Mehrere Personen klagten über Atemwegsreizungen und wurden medizinisch behandelt. Das Reizgas wurde nach ersten Angaben der Polizei beim Verlassen des Gebäudes versprüht, dies sei nicht Teil der Übung gewesen. Nach Angaben der Feuerwehr waren insgesamt 25 Schüler von dem Gasaustritt betroffen. Die Feuerwehr führte vor Ort Messungen im betroffenen Bereich durch und stellte dabei keine gesundheitsgefährdenden Stoffe fest. Der betroffene Bereich wird belüftet. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte im Einsatz, der inzwischen beendet wurde. Der Schulbetrieb wurde wieder aufgenommen.

