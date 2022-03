Unbekannte überfallen Bäckerei in Mannheim mit Holzlatte - Fahndung nach Tätern läuft

Mannheim. Eine Bäckereifiliale im Mannheimer Stadtteil Waldhof ist am frühen Freitagmorgen überfallen worden. Nach ersten Angaben der Polizei betraten gegen 6 Uhr zwei Unbekannte die Filiale in der Oppauer Straße, bedrohten die Angestellten mit einer Holzlatte und forderten Bargeld. Mit wenigen Scheinen und Münzgeld flüchteten sie in bislang noch unbekannter Richtung. Die beiden Unbekannten sollen rund 18 bis 19 Jahre alt sein, eine genaue Beschreibung liegt noch nicht vor. Die Polizei fahndet mit allen verfügbaren Kräften nach den Kriminellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.

