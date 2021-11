Unbekannte stiegen in Copyshop ein – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben sich am Samstag in der Zeit zwischen 18 und 21.15 Uhr unberechtigt Zugang zu den Büroräumen eines Kopier- und Druckservice in M 2 verschafft und haben Bargeld in Höhe von 200 Euro entwendet.

Mit einem bislang unbekannten Werkzeug hebelten der oder die Unbekannten zunächst das Hoftor des Anwesens auf und gelangten in den Innenhof, so die Polizei. Anschließend stiegen sie durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite, das sie zuvor ebenfalls aufgehebelt hatten, in die Firmenräume der Copythek ein. Sie durchwühlten die Büroräume und entwendeten aus dem Kassenbereich Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621/1743310, melden.