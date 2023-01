Unbekannte stehlen Goldbarren und Geld aus Wohnung in Mannheim-Neuostheim

Mannheim. Unbekannte haben am Donnerstagabend aus einer Wohnung in Mannheim-Neuostheim einen Goldbarren und Bargeld entwendet. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich die Täterschaft gegen 18.20 Uhr innerhalb weniger Minuten Zutritt zu der Wohnung in der Dürerstraße. Die Täter gelangten durch die Balkontür ins Haus, wo sie diverse Schubladen durchwühlten und Schmuck, einen Goldbarren und eine höhere Summe Bargeld stahlen. Die Polizei schätzt den Diebstahlschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174 331 0 zu melden.

