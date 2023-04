Unbekannte schlagen Männer in Mannheimer Fitnessstudio zusammen und flüchten

Mannheim. Wegen einem geöffneten Fenster ist es am Samstagabend in einem Mannheimer Fitnessstudio zu einem Streit gekommen bei dem zwei Männer von zwei Unbekannten angegriffen wurden. Nach Angaben der Polizei wurden einem der Geschädigten dabei zwei Zähne ausgeschlagen. Die Täter, die zuvor ebenfalls im Fitnessstudio in der Neckarauer Straße trainiert hatten, flüchteten im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Mehrere Zeugen konnten das Tatgeschehen beobachten und entsprechende Hinweise geben. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

