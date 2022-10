Unbekannte legen drei Feuer in Mannheim-Neuostheim

Mannheim-Neuostheim.

Zwei Einkaufswagen und ein Abfalleimer sind am Montag zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr in der Seckenheimer Landstraße in Mannheim-Neuostheim mit Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden. Die Einkaufswagen standen bei einem Discounter und einem Lebensmittelgeschäft. Der Abfalleimer wurde bei einem Lebensmittelgeschäft in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehr konnte die kleinen Brände schnell löschen.

Noch ist die Höhe des entstandenen Schadens unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/ 174 3310.