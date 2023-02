Unbekannte haben Reifen der Autobahnmeisterei zerstochen

Mannheim. Unbekannte haben am Mittwochmorgen auf der A6 höhe Anschlussstelle Neckarau Reifen zerstochen. Polizeiangaben zufolge befanden sich Mitarbeiter der Autobahnmeisterei auf der A 6 um Arbeiten am Grünstreifen durchzuführen. Zwischen 08.45 Uhr und 09.00 hielt ein kleiner schwarzer Pkw unmittelbar hinter diesem Anhänger, was einer der Mitarbeiter bemerkte. Der Mitarbeiter ging auf den Anhänger zu und konnte im letzten Moment noch zwei männliche Personen sehen, die fluchtartig mit dem Pkw davonfuhren. Bei einer Nachschau stellte der Bedienstete der Autobahnmeisterei fest, dass ein Reifen des Anhängers durch drei Einstiche zerstochen war. Das Autobahnpolizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die etwas gesehen haben, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/470930 melden