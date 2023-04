Unbekannte greifen Mann in Mannheim an – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein 29-jähriger Mann ist in Mannheim am frühen Montagmorgen von zwei Unbekannten angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei griffen zwei Männer den Mann in der Gabelsberger Straße plötzlich von hinten an und schlugen ihm mit den Fäusten mehrmals ins Gesicht. Die Täter flüchteten schließlich in die Kopernikusstraße, nachdem der 29-Jährige begann nach Hilfe zu rufen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei Männern blieb erfolglos. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde durch einen Rettungswagen untersucht. Eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht nötig. Einer der Täter hat laut Täterbeschreibung kurz rasierte Haare und trug einen grauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Daunenjacke. Zu der zweiten Person konnten keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1743310 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

