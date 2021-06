Unbekannte finden verlorenen Wohnungsschlüssel und stehlen Schmuck

Mannheim. Unbekannte Täter sind mit den zuvor verloren gegangenen Schlüsseln einer 80-jährigen Frau in deren Wohnung eingebrochen. Laut Polizei hatte die Geschädigte ihre Wohnungsschlüssel am Samstag unweit ihrer Anschrift in der Keplerstraße verloren. Bislang Unbekannte fanden jene Schlüssel und gelangten so zwischen 17 und 18.45 Uhr in die Wohnung der 80-Jährigen im zweiten Obergeschoss. Sie entwendeten Schmuck im Wert von rund 3000 Euro.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.