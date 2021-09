Unbekannte entwenden Feinkost

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 3.45 Uhr in ein Feinkostgeschäft im Quadrat P 4 in der Fressgasse eingebrochen. Wegen eines lauten Knalls wurde ein Anwohner auf die Männer aufmerksam, teilte die Polizei mit. Die Täter brachen die Glastür zu dem Geschäft auf. Danach entwendeten sie neben Lebensmitteln auch einen Laptop, bevor sie in Richtung Planken flüchteten. Trotz Fahndung konnten die Täter entkommen. Beide waren etwa 1,85 Meter groß und schlank. Einer hatte schwarze kurze Haare, trug eine graue Strickjacke und schwarze Jeans. Der andere war mit einem weißen Tanktop und schwarzen Jeans bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/1 25 80 zu melden. pol/jpp

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1