Unbekannte dringen in Mannheim in Schule ein – Zeugen gesucht

Mannheim. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind noch unbekannte Täter in eine Schule in den K-Quadraten der Mannheimer Innenstadt eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, sollen sich die Täter zwischen 15 30 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch Zugang über die Haupteingangstür verschafft haben. An der Tür befanden sich keine Aufbruchsspuren, möglicherweise war diese nicht abgeschlossen.

Im Gebäude betraten die Unbekannten Lehrerzimmer und Sekretariat und brachen mehrere Spinde und Schulfächer auf. Ob dabei etwas gestohlen wurde konnte die Polizei zum Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0621/12580 zu melden.