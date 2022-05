Unbekannte brechen in Schulgebäude ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Schulgebäude im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss der kaufmännischen Schule in der Tattersallstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Untergeschoss, Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss brachen die Kriminellen zahlreiche Zimmertüren mit brachialer Gewalt auf und durchwühlten Schränke und Schubladen.

Inwiefern sie dabei auf stehlenswerte Gegenstände stießen und mitgehen ließen, muss derzeit noch festgestellt werden. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1743310 bei der Polizei zu melden.