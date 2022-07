Unbekannte brechen in öffentliche Einrichtungen in Mannheim ein und stehlen Geräte

Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in zwei öffentliche Einrichtungen in Mannheim-Friedrichsfeld eingebrochen und haben dort Geld und Elektrogeräte gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Einbrecher zuerst in den Hinterhof des Anwesens in der Vogesenstraße ein, öffneten gewaltsam die Eingangstür und brachen danach mehrere Türen in den Räumlichkeiten der Bibliothek im Erdgeschoss auf. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Im Obergeschoss brachen die Täter weitere Türen auf und durchsuchten den dortigen Jugendtreff nach stehlenswerten Gegenständen.

Nach Angaben der Polizei ließen die Einbrecher in der Bibliothek Bargeld sowie zahlreiche Spielmodule für eine Spielkonsole mitgehen. Im Jugendtreff entwendeten sie Computer, eine Spielkonsole mit Zubehör, Musikanlage sowie weitere Elektronikgeräte. Zum Schaden kann die Polizei noch keine Angabe machen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Rufnummer 06203 9305 0 zu melden.

