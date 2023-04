Unbekannte brechen in Mannheimer Wohnung ein und flüchten mit Diebesgut

Mannheim. Eine unbekannte Täterschaft ist in eine Wohnung in Mannheim am Dienstag eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, öffneten die Täter gewaltsam zwischen 6.50 Uhr und 17.45 Uhr in der Straße „Im Hummelhorst“ die Tür des Anwesens.

Nachdem die Täter die Wertgegenstände entwendet hatten, flüchteten diese in eine unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden liegt, laut der Polizei im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 / 83397 - 0 zu melden.

