Mannheim. Indem sie die Glasscheibe der Eingangstüre mit einem Gullideckel eingeschlagen haben, sind zwei Unbekannte am Freitagmorgen gegen 3:50 Uhr in den Lagerraum eines Kiosks eingebrochen. Die Diebe entwendeten laut Polizei mehrere Zigaretten-Packungen.

Der Kiosk liegt im Gebäude eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße. Eine Alarmanlage verständigte einen der Verantwortlichen, der sofort die Beamten verständigte. Die sofort veranlasste polizeiliche Fahndung nach

den Einbrechern, die zwischenzeitlich das Gebäude verlassen hatten, verlief negativ. Einer von ihnen soll eine helle Daunenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe mit auffälligen Reflektoren getragen haben; der zweite Täter soll helle Haare und eine dunkle Daunenjacke gehabt haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.