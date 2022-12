Unbekannte brechen in Firmengebäude in Mannheim-Waldhof ein – stehlen Geld und Pakete

Mannheim. Vier Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Firmengebäude in Mannheim-Waldhof eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, stahlen die Täter gegen 2 Uhr in dem Gebäude in der Carl-Reuther-Straße mehrere Gegenstände, unter anderem eine Geldkassette, eine Trinkgeldkasse sowie eine Kaffeemaschine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie öffneten außerdem in dem dort befindlichen Shop eines Paketzustellers diverse Kundenpakete und entwendeten deren Inhalt. Zuvor hatten sich die Täter laut Polizei gewaltsam Zutritt zum Gebäude über die Eingangstür verschafft. Die Ermittler können die genaue Höhe des Diebstahlsschadens bislang nicht beziffern.

Die Polizei beschreibt die Täter anhand der Videoaufzeichnung folgendermaßen: vermutlich alle vier männlich, normale Statur, eine Person trug eine Camouflagehose.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Einbruch in Mannheimer Innenstadt - Zeugen gesucht Mehr erfahren

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sandhofen unter der Rufnummer 0621 777690 zu wenden.