Unbekannte brechen gewaltsam in Einfamilienhaus in Mannheim ein

Mannheim. In ein Einfamilienhaus ist in Mannheim durch Unbekannte eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, brach eine unbekannte Täterschaft unbemerkt zwischen Sonntagabend, 22.00 Uhr und Dienstagabend, 22.30 Uhr in das Haus der Fronäckerstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen gelang es den Tätern durch ein unbekanntes Werkzeug die verschlossene Kellertür aufzuhebeln.

Infolgedessen nahmen die Täter Bohrmaschinen sowie diverse Ladegeräte mit und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 / 833397 – 0 zu melden.