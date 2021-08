Unbekannte brechen Automaten auf und stehlen Süßigkeiten - Zeugen gesucht

Mannheim. War es die Lust auf Süßigkeiten? Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag durch ein offenstehenden Fenster am Käfertaler Bahnhof in der Birkenauer Straße in ein Aufenthaltsgebäude gelangt. Dort schlugen sie die Glasscheibe eines Snackautomaten ein und nahmen Süßigkeiten im Wert von rund zehn Euro mit. Außerdem beschädigten sie einen Kaffeeautomaten und verursachten so einen Gesamtsachschaden von rund 350 Euro. Erst am frühen Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr bemerkte ein Bahnmitarbeiter das Geschehen und verständigte die Polizei. Die Beamten des Reviers Käfertal suchen nach Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise geben können – bitte unter 0621/71 84 90.

