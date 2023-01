Mannheim. Unbekannte Täter haben in Mannheim einen Supermarkt und ein angrenzendes Wohnhaus mit Sprühfarbe besprüht. Wie die Polizei berichtet, waren die Täter an dem Markt in der Badenstraße im Zeitraum zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 8 Uhr aktiv. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305 0 zu melden.

