Unbekannte belästigen in der Nacht zum Sonntag Frauen auf dem Nachhauseweg - Zeugen gesucht

Mannheim. In der Nacht zum Sonntag sind mehrere Frauen in der Mannheimer Innenstadt sexuell belästigt worden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. In einem der Fälle liefen zwei Frauen im Alter von 18 und 23 Jahren gegen 01.20 Uhr auf dem Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof, als sie von mehreren jungen Männern angesprochen wurden. Nachdem zwei von ihnen den Frauen gefolgt waren, fasste einer der Männer der 18-Jährigen ans Gesäß, woraufhin die junge Frau ihn anschrie. Der Mann floh in Richtung des Quadrates L 12.

Der Tatverdächtige und sein Begleiter seien nach Aussage der Frauen beide etwa im Alter von 20 bis 25 Jahren, hätten dunkle Haare und dunkle Augen und würden gebrochen Deutsch sprechen. Außerdem habe der etwa 1,70 bis 1,75 Meter große Tatverdächtige einen kräftigen Körperbau und wäre zum Zeitpunkt der Tat mit einer weiß-roten "Bomberjacke" bekleidet gewesen, während sein circa 1,75 bis 1,80 Meter großer, schlanker Begleiter eine dunkle Jacke trug.

Kurz darauf wurde eine andere junge Frau, die alleine vom Wasserturm in Richtung Hauptbahnhof lief, von einem Mann angesprochen, der mit zwei anderen Männern unterwegs war. Der Unbekannte bot der 20-Jährigen an, sie zu begleiten, was sie ablehnte. Daraufhin wurde der Unbekannte aufdringlich und packte sie am Arm. Trotz ihrer Gegenwehr, versuchte er, sich der jungen Frau zu nähern. Als er ihr ans Gesäß griff, schob die junge Frau den Unbekannten von sich weg, schrie ihn an und drohte mit der Polizei. Anschließend flohen er und die beiden anderen unbekannten Männer über die Tattersallstraße in Richtung Hauptbahnhof. Den Unbekannten beschrieb die 20-Jährige als einen circa 20 bis 25 Jahre alten, mindestens 1,70 Meter großen und schlanken Mann mit kurzen, dunklen Haaren, kleinen Augen und einem Drei-Tage-Bart. Zudem soll er gebrochen Deutsch gesprochen haben.



Noch ist nicht bekannt, ob beide Fälle in Zusammenhang zueinander stehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.