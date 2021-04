Mannheim. Wie die Polizei jetzt mitteilt, musste ein BMW-Fahrer am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Relaisstraße Richtung Karlsplatz auf Höhe der Hausnummer 34 verkehrsbedingt halten. Ein Mercedes-Fahrer bemerkte die auf Rot stehende Ampel zu spät und fuhr auf das Heck des stehenden BMW auf. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Gesamthöhe von 10 000 Euro.