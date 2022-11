Umweltforum Mannheim fordert bessere Finanzierung für Personal und Infrastruktur im ÖPNV

Mannheim. Das Umweltforum Mannheim fordert eine bessere Finanzierung für Personal und Infrastruktur im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und mehr Schutz vor dem Coronavirus. In einer Pressemitteilung kritisiert das Umweltforum die Fahrplanreduktionen der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) wegen eines hohen coronabedingten Krankenstandes und wegen Problemen mit Ersatzteillieferungen.

Fahrgäste seien zahlende Kundinnen und Kunden, die sich auf das vorhandene ÖPNV-Angebot verlassen, um pünktlich in die Schule, zur Uni oder zur Arbeit zu kommen, schreibt der Verein. „Sie müssen nun die verbleibenden, selteneren und damit überfüllteren Busse und Bahnen nutzen, brauchen länger, verpassen Anschlüsse oder kommen teilweise gar nicht mehr ans Ziel.“ Der Shuttlebus Fips, auf den die RNV bei einigen eingestellten Buslinien verweist, biete nur begrenzte Kapazitäten und sei zudem teurer.

„Wo bleibt der Aufschrei in der Öffentlichkeit und in der Politik dazu?“, so die Mitteilung weiter. Das Umweltforum fordere eindringlich „ein sofortiges Gegensteuern, um diese inakzeptable Situation so schnell wie möglich abzustellen“.

Der ÖPNV müsse verlässlich sein, um die Verkehrswende nicht zu gefährden. Dazu müsse die Finanzierung für Personal und Infrastruktur dringend verbessert werden, „bevor man weiter über vergünstigte Tickets diskutiert“. Ausreichend Personalreserven und ein besserer Schutz vor Corona seien bisher vernachlässigt worden, obwohl der ÖPNV „systemrelevant und äußerst wichtig für eine klimafreundliche Mobilität“ sei.