Die umstrittene Baumgruppe am südöstlichen Rand der Feudenheimer Au ist Geschichte. Ungeachtet des Protest von Baumschützern am Montagfrüh ließ die Bundesgartenschau-Gesellschaft einen Ahorn und vier Robinien mit einem Bagger umwerfen. In dem Bereich plant die städtische Gesellschaft einen Bachlauf mit Schilfzone. Entsprechende Ratsbeschlüsse, Finanzierung und Genehmigung für das Projekt

...