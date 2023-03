UMM zieht Corona-Bilanz

Am vergangenen Sonntag vor exakt drei Jahren ist die Pandemie an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) angekommen: Am 19. März 2020 musste das Klinikum den ersten Patienten wegen einer akuten SARS-CoV-2-Infektion stationär aufnehmen. „Die kurze Zeit von der Entdeckung des neuartigen Virus in Asien bis zum Eintreffen des ersten Covid-19-Patienten haben wir intensiv genutzt, um uns auf die erwartbar große Zahl von Intensivpatienten mit akuten Atemwegsproblemen vorzubereiten“, erklärt Hans-Jürgen Hennes, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Klinikums, in einer Mitteilung.

„Dabei hat uns die große Erfahrung unserer Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin als Zentrum für akutes Lungenversagen (ARDS) sehr geholfen“, erklärt er. Das habe sich auch in einer im Bundesvergleich niedrigen Sterblichkeit von Covid-Patienten an der UMM gezeigt, obwohl dort viele besonders schwer Erkrankte behandelt wurden, teilt die UMM mit. Gleich zu Beginn der Pandemie bildete das Klinikum eine Task Force und übernahm im Auftrag der Staatskanzlei die Koordination der Intensivbetten in allen Mannheimer Krankenhäusern.

Am eigens eingerichteten Diagnose-Stützpunkt wurden in drei Jahren mehr als 75 000 Abstriche für PCR-Tests auf SARS-CoV-2 genommen. Außerdem entsendete die UMM mobile Testteams in Pflegeeinrichtungen und Stadtteile und weitete die PCR-Untersuchungskapazitäten aus. red