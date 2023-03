Umleitung des Busverkehrs wegen Sperrung der Mannheimer Straße

Mannheim. Wegen einer Straßensperrung werden die Buslinien 45, 53, 54, 55, 56 und 67 von Montag, 27. März, bis Freitag, 14. April, in Käfertal umgeleitet und können die Haltestelle Käfertal Rathaus in Fahrtrichtung Käfertal nicht anfahren. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Hintergrund seien demnach Tiefbauarbeiten, die zur Sperrung der Mannheimer Straße führen.

Die Busse der Linien 53, 54, 55, 56 und 67 mit Fahrtrichtung nach Käfertal werden in diesem Zeitraum über die Ladenburger Straße sowie die Heppenheimer Straße umgeleitet. Eine Ersatzhaltestelle für die gesperrte Haltestelle Käfertal Rathaus wird in der Ladenburger Straße eingerichtet. Die Busse der Linie 45 fahren die Ersatzhaltestelle in Fahrtrichtung Rheinau Karlsplatz an.