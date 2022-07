Umleitung der Buslinien 60 und 65 in Mannheim

Mannheim. Aufgrund verengter Fahrspuren wird die Hafenstraße in Mannheim ab Donnerstag, 28. Juli, bis auf Weiteres für den Busverkehr gesperrt. Die Busse 60 und 65 werden zwischen den Haltestellen Popakademie und Universität West über den Verbindungskanal Linkes Ufer umgeleitet, teilt die rnv mit. Im Kreuzungsbereich Verbindungskanal Linkes Ufer und Verlängerte Jungbuschstraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Haltestellen Akademiestraße und Teufelsbrücke können nicht angefahren werden und entfallen. An der Haltestelle Popakademie fahren die Busse der Linie 60 in Richtung Fernmeldeturm auf der gegenüberliegenden Straßenseite ab, in Fahrtrichtung Ulmenweg wird eine Ersatzhaltestelle in der Neckarvorlandstraße eingerichtet.



Die Busse der Linie 65 in Richtung Hochschule West fahren von der Ersatzhaltestelle Popakademie im Bereich der Firma Bosch Service Coutin, ca. 50 Meter von der regulären Haltestelle ab.

