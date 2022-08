Umfrage zur Nutzung von Parkplätzen

Parkraum ist in Mannheim – wie auch in vielen anderen Großstädten – ein knappes Gut. Vor allem in der Innenstadt und den angrenzenden Stadtteilen. Um dieses Problem zu lösen, setzt die Stadt Mannheim derzeit im Rahmen des Förderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) die Erneuerung des bestehenden Parkleitsystems und die digitale Weiterentwicklung zu einem ParkLeitManagementSystem (PLMS) um.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei werde auch die Einbindung von teilöffentlichem und privatem Parkraum geprüft und ein Konzept zur Vermittlung von (privaten) Parkplatzanbietern und Parkplatzsuchenden entwickelt, heißt es in einer Rathaus-Mitteilung. Sogenanntes „Corporate Parking“ oder „Parkplatz-Sharing“ nennt sich diese Nutzung von privaten oder teilöffentlichen Stellplätzen, indem sie an Dritte oder an die Allgemeinheit vermietet werden.

Wo sind die Bedarfe?

Knappes Gut: Parkplätze in der Mannheimer Innenstadt. © Achim Keiper

Per Umfrage soll nun ermittelt werden, wo genau und wann in der Innenstadt und den angrenzenden Stadtteilen die größten Bedarfe nach freien Parkplätzen bestehen und welche Voraussetzungen zur Einführung eines Parkplatz-Sharing-Modells gegeben sind. Die Antworten aus der Umfrage dienen als Grundlage für die Erarbeitung des Konzepts. An der Umfrage kann jeder teilnehmen, der gelegentlich oder regelmäßig einen Parkplatz in Mannheim (Innenstadt und/oder umliegende Stadtteile) sucht. Die Umfrage (fünf bis zehn Minuten) läuft bis zum 31. August und ist unter diesem Link aufrufbar: www.umfrageonline.com/s/3gyy994.

Mehr zum Thema Parken Corporate Parking - Einführung eines Parkplatz-Sharing-Modells in Mannheim Mehr erfahren

Die Stadt sucht zudem Unternehmen, Eigentümer und Mieter, die über zeitweise nicht genutzte Stellplätze verfügen und Interesse haben, daraus einen Mehrwert zu generieren. Für weitere Infos können sich diese unter 0621/87645-40 bei der MVV Regioplan melden. red