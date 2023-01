Umfrage zu Mobilität in Mannheim startet

Per Zufallsverfahren ausgewählte Mannheimerinnen und Mannheimer werden bald Post bekommen, in der sie gefragt werden, ob sie eher Fahrrad, Auto oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um sich fortzubewegen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Um die Zusammensetzung des Verkehrs zu ermitteln und Veränderungen über einen Zeitverlauf festzustellen, nimmt die Stadt Mannheim nach eigenen Angaben seit 2008 an der Studie „Mobilität in Städten – System repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV)“ teil, die von der Technischen Universität Dresden in Zusammenarbeit mit dem Institut Omnitrend durchgeführt wird. Die Befragung zur Ermittlung von Mobilitätskennwerten wird im Abstand von fünf Jahren zeitgleich in mehr als 500 deutschen Städten und Kommunen durchgeführt. Die letzte Erhebung stammt aus dem Jahr 2018, bei der eine deutschlandweite Gesamtstichprobe von mehr als 270 000 Personen als Datengrundlage diente.

Anonymisiert ausgewertet

Jetzt starte eine neue Erhebung mittels Befragungen privater Haushalte in Mannheim, die über zwölf Monate laufen wird, heißt es aus dem Rathaus. Die Teilnehmenden werden demnach über ein Zufallsverfahren aus dem Melderegister des Einwohnermeldeamts ausgewählt und postalisch angeschrieben. „Alle Datenschutzbestimmungen werden dabei eingehalten und die Daten anonymisiert ausgewertet“, betont die Stadt. Die Fragen können anschließend über einen Online-Zugang im Internet beantwortet werden. Alternativ steht am Telefon geschultes Interviewpersonal zur Verfügung. Auch eine Telefonhotline und ein Webchat sind eingerichtet. Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig.

„Die Daten liefern uns ein aktuelles Bild der Mobilität in Mannheim. Der sogenannte Modal Split, also die Verkehrsmittelwahl, liefert uns wichtige und aktuelle Erkenntnisse zur Mobilität in Mannheim, zeigt Trends auf und lässt sich mit anderen Städten ähnlicher Größenordnung vergleichen. Für eine zielgerichtete Verkehrsplanung freuen wir uns über eine rege Teilnahme an der Befragung“, erläutert Verkehrsdezernent Ralf Eisenhauer.

Die Stadt Mannheim wolle im Sinne ihres Leitbildes 2030 und des Masterplans Mobilität 2035 den Handlungsrahmen und die Strategien für das Mobilitätsverhalten und den Verkehr von morgen zukunfts- und klimagerecht aufstellen, so die Mitteilung. Dafür sei es wichtig zu wissen, wie sich die Mannheimer fortbewegen.