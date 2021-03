Mannheim will ein Konzept für sich als inklusive Stadt erarbeiten. Dafür holt sich die Verwaltung Rat bei Vereinen, Initiativen, Verbänden – und den Bürgerinnen und Bürgern. Derzeit läuft eine Online-Umfrage zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit, an der sich jeder beteiligen kann. Möglich ist die Teilnahme bis 14. April. Die Befragung erfolgt anonym. Mit der Erhebung sollen erste Hinweise für einen breit angelegten Beteiligungsprozess gesammelt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Etwa zehn Minuten dauere es, bis alle Fragen beantwortet sind. Ab Ende April sind die Ergebnisse, die in den Bürgerbeteiligungsprozess eingebunden werden, im Internet abrufbar. Die Verwaltung verspricht rechtzeitige Informationen zu den Beteiligungsangeboten. Fragen dazu beantwortet Ursula Frenz, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, unter ursula.frenz@mannheim.de oder unter 0621/2 93 20 05. red/lok

Info: www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/node/3841