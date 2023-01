Umfangreiche Bauarbeiten auf der B 44 in Mannheim ab Montag

Mannheim. Auf der B 44 / Frankenthaler Strae bei Mannheim-Sandhofen wird es ab Montag für rund zwei Wochen Sanierungsarbeiten geben. In Fahrtrichtung Waldhof seien zwischen der Kreuzung Viernheimer Weg bis zur Höhe der Bartholomäusstraße starke Frostschäden auf der Fahrbahn entstanden, die aus Sicherheitsgründen sofort behoben werden müssen. Das erklärt die Stadt am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Der Stadtraumservice Mannheim saniert ab Montag, 23. Januar, die schadhafte Asphaltdecke abschnittsweise unter Wegnahme einer Fahrspur. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, fänden die Arbeiten grundsätzlich außerhalb der Hauptverkehrszeiten statt, heißt es vonseiten der Stadt weiter. Für den Geh- und Radverkehr gebe es keine Einschränkungen.