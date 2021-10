Umbau des Bahnhofvorplatzes in Mannheim hat begonnen - Verkehr bleibt unbeeinträchtigt

Mannheim. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) hat am Montag, 25. Oktober, mit den Tiefbauarbeiten für die neue Ausfahrt der Tiefgarage auf der östlichen Seite des Bahnhofvorplatzes (Willy-Brandt-Platz) in Mannheim begonnen. Die Verlegung der Ausfahrt ist wie die Verfüllung der Kaiserring-Passage (Borelly-Grotte) notwendig, um das 4. Gleis auf dem Bahnhofsvorplatz bauen zu können, teilten die rnv sowie die Stadt Mannheim am Montagmittag mit.

Bis Weihnachten soll die Ausfahrt ausgehoben, mit Beton gegossen und eine Rampenheizung installiert werden. So lange soll es keine Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr und im Straßenverkehr geben. Auch für die Benutzung des Parkhauses unter dem Willy-Brandt-Platz soll es keine Einschränkungen geben - alle Geschäfte und Gebäude sind oberirdisch weiterhin zu erreichen.

Erst ab dem 10. Januar 2022 kommt es mit dem Anschluss der neuen und dem Rückbau der alten Rampe zu einer Sperrung des Parkhauses. Während dieser Zeit stehen weiterhin die angrenzenden Parkhäuser in der Heinrich-von-Stephan-Straße und der Reichskanzler-Müller-Straße zur Verfügung.

Bis Ende März 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Arbeiten finden im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes statt. Dieser soll zu Beginn der Bundesgartenschau 2023 erneuert werden. Zwischen Mai und Oktober 2022 kommt es deshalb auch zu größeren Umleitungen im Bus- und Bahnverkehr. Wegen des Ausbaus der Gleis- und Haltestellenanlagen kann die Haltestelle „Hauptbahnhof“ in dieser Zeit nicht angefahren werden.

