Ulrich Seel bewirbt sich

Ulrich Hermann Seel (Bild), langjähriger Leiter des Abgeordnetenbüros von Egon Jüttner im Deutschen Bundestag, bewirbt sich auf dem Nominierungsparteitag des CDU-Kreisverbandes Mannheim für eine Bundestagskandidatur. Das teilte der gebürtige Mannheimer den Mitgliedern der Findungskommission seiner Partei mit. Diese soll einen Kandidaten als Nachfolger für den bisherigen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel finden. Dieser hatte nach Bekanntwerden der Maskenaffäre seine politische Karriere beendet.

Wie Seel in einer Mitteilung schreibt, seien viele Parteimitglieder, Funktionsträger und vor allem Bürgerinnen und Bürger an ihn herangetreten – mit der Bitte, über eine Kandidatur nachzudenken. Der Rechtsanwalt leitete Jüttners Berliner Büro von 2009 bis 2017. „Das waren acht Jahre Einsatz für Mannheim, das waren acht Jahre Erfahrung im Bundestag, das waren acht Jahre Engagement für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger meiner Heimatstadt“, so der in der Gartenstadt aufgewachsene 41-Jährige. Er wisse, wie Politik in Berlin funktioniere und welche Erwartungen an einen Abgeordneten gerichtet würden. Diese Erfahrung würde er gerne Mannheim zugutekommen lassen.

„Mit Herz und Seel“

Seel arbeitet als Referatsleiter bei einer Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Seine Berufserfahrung möchte er in die Politik einbringen: „Ich möchte mich mit ,Herz und Seel’ für Mannheim in Berlin einsetzen und werde dafür kämpfen, gewählt zu werden.“ Die Skandale der vergangenen Monate hätten gezeigt, dass Politik nicht alles sein sollte, nicht alles sein dürfe. Er habe Berufserfahrung auch außerhalb der Politik, sei ein engagierter Malteser und internationaler Wahlbeobachter. „Das ist eine solide Grundlage.“

Die Findungskommission führt derzeit Gespräche mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten. Vor Seel hatte sich der Justizfachangestellte René Weißenberger (25) öffentlich beworben. red/stp (Bild: Seel)

