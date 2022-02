Priester Petro Bokanov von der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde in Mannheim sieht in der dramatischen Entwicklung in Europa eine Bankrotterklärung für die Diplomatie. Er fordert starke Sanktionen, die Russland wehtun würden.

Herr Bokanov, Ihre Gebete für den Frieden wurden offensichtlich nicht erhört.

Petro Bokanov: Ich glaube schon, dass Gott meine Gebete

...