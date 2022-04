Ukrainisch für Helfer

Ein Einstiegskurs „Ukrainisch – kurz und kompakt“ richtet sich in der Abendakademie an Unterstützer und Helfer von Geflüchteten. Er findet am Freitag, 8. April, 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr in Präsenz statt. „Sie möchten jemanden aus der Ukraine bei einem offiziellen Termin begleiten? Beim Telefonat mit Behörden?“, heißt es in der Kursbeschreibung. Die Kursleiterin vermittelt, wie man sich in den wichtigsten Begegnungs-Situationen auf Ukrainisch verständigen kann, lehrt wichtigste Wörter und Sätze. Anmeldung im Netz unter abendakademie-mannheim.de, Kursnummer A688105. Bei einer möglichen Einstellung des Präsenzunterrichts wird der Kurs online durchgeführt, heißt es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Motto „WEITER.Mit.BILDUNG@BW“ erarbeitet die Abendakademie derweil neue Lern- und Organisationsszenarien. Er ist Teil eines Projektes digitaler Pilot-Volkshochschulen im Land. Die sollen „nachhaltige Veränderungen in der Volkshochschullandschaft für eine digital-vernetzte Gesellschaft“ anstoßen, heißt es in einer Pressemitteilung der Abendakademie.

Sie bildet gemeinsam mit den Volkshochschulen Dossenheim, Crailsheim, Hockenheim, Stuttgart und Weingarten einen solchen Pilotverbund, der den Projektnamen „Let’s get digital“ trägt. Er wird durch das Kultusministerium Baden-Württemberg gefördert. „Let’s get digital“ fokussiert unter anderem digitale Unterrichtsszenarien (hybride Kurse/Blended-Learning-Formate) und könne dank der Landes-Förderung nun Gratis-Kursangebote an den beteiligten Volkshochschulen machen. Alle Angebote unter dem Stichwort „Digitalpaket“ auf der Abendakademie-Homepage. red/see

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2