Ukraine-Krise: Nationaltheater sammelt Hilfsgüter - Spendenaktion am Donnerstag

Mannheim. Nationaltheater und Rosengarten werden derzeit nachts blau und gelb – also in den Nationalfarben der Ukraine – angestrahlt, um Solidarität mit der von russischen Truppen überfallenen Nation zu bekunden. Auch das Schloss erstrahlte in blau-gelb – durch zusätzlich aufgebaute Scheinwerfer aber nur einmalig am Wochenende. Beim Nationaltheater will man jedoch weiter durch die regulären, aber entsprechend eingefärbten Scheinwerfer weithin sichtbar die Erschütterung über den Krieg bekunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Rosengarten ist die Deckenbeleuchtung in den Seitenfoyers und im Untergeschoss permanent in den ukrainischen Farben geschaltet. „Einfach um ein Zeichen zu setzen“, so Bastian Fiedler, der Geschäftsführer der m:con – mannheim:congress.gmbh. Zusätzlich beleuchtet die m:con die Fenster im Musensaal zu Straße hin in gelb-blau mit 16 zusätzlichen Scheinwerfern. Am Donnerstag allerdings wechseln die Farben im Musensaal von gelb-blau zu allen Farben des Regenbogens – eine gemeinsame Aktion „Light for Peace“ der gesamten Veranstaltungsbranche an diesem Tag gegen Krieg und für den Frieden.

Benefizabend geplant

Das Nationaltheater will sich zudem an humanitärer Hilfe für die Ukraine beteiligen. Es richtet am Montag, 7. März, um 19.30 Uhr im Opernhaus eine spartenübergreifende Veranstaltung mit dem Titel „Das NTM für den Frieden – Konzert und Lesung mit Spendenaktion #staywithukraine“ aus. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Karten über die Theaterkasse am Goetheplatz, das Kartentelefon 0621/1680-150 und auf www.nationaltheater.de. Alle Spenden gehen an den Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“, der in Kooperation mit der Stadt und ihrer westukrainischen Partnerstadt Czernowitz die Beschaffung von Hilfsgütern und die Betreuung von Flüchtlingen organisiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Theater sammelt Hilfsgüter

Auf Initiative von Ensemblemitgliedern organisiert das Nationaltheater darüber hinaus zwei Transportfahrten in Richtung der Kriegsgebiete. Dazu gibt es ab Donnerstag, 3. März, von 16 bis 20 Uhr eine große Sammelaktion auf dem Theatervorplatz, zudem am Freitag, 4. März, von 11 bis 13 und 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 5. März, von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 6. März, 14 bis 17 Uhr und am Montag, 7. März, von 11 bis 13 und 16 bis 20 Uhr.

Gesammelt werden Decken, Isomatten, Schlafsäcke, Kleinspielzeug (Plüschtiere, Figuren oder Kartenspiele), Konserven, Süßigkeiten, Babynahrung, Verbandszeug und Hygieneartikel (Zahnpasta, Zahnbürste, Waschgel, Seife, Shampoo, Damenbinden, Tampons, Windeln).