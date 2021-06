Uferfläche angezündet

Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die am Dienstagabend eine rund 50 Quadratmeter große Fläche am Neckarufer angezündet haben sollen. Passanten verständigten gegen 21 Uhr die Polizei, dass das Areal unterhalb des Collini-Stegs brenne. Beim Eintreffen der Beamten war das Feuer bereits an mehreren Stellen abgeklungen, die Feuerwehr löschte schließlich die letzten Glutnester.

Die Zeugen gaben Hinweise auf zwei Jugendliche oder junge Heranwachsende, die sich in unmittelbarer Nähe zum Brandherd aufhielten. Demnach sei eine junge Frau bereits kurz nach Ausbruch des Feuers in Richtung Collini-Center gerannt, ihr Begleiter sei erst geflüchtet, nachdem er von Zeugen angesprochen worden sei. Die junge Frau ist etwa 15 bis 17 Jahre alt, schlank, 1, 60 Meter groß, sie hat dunkle lange Haare, die zu zwei Zöpfen zusammengebunden waren, und trug dunkle Kleidung. Ihr Begleiter war etwa gleichaltrig, er hat dunkle gegelte Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, und war ebenfalls dunkel gekleidet. Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben machen sowie Hinweise zur Fluchtrichtung der beiden Jugendlichen geben können, sollen sich unter 0621/174 3310 melden. scho/pol