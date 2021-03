… wissen nicht nur Biologen, dass es auch im Tierreich Männlein wie Weiblein gibt – weshalb wir die Hündin vom Rüden, die Kätzin vom Kater, die Häsin vom Rammler unterscheiden. Beim Borstenvieh verhält es sich schon kniffliger: Während die Sau ein weibliches Schwein meint, und Sauen als entsprechende Mehrzahl gelten, stehen Säue gemeinhin für die gesamte Spezies, Eber inbegriffen. Erstaunlicherweise galoppieren so manche Tiere mit drei Geschlechter-Bezeichnungen durch die Sprache: beispielsweise Pferde als Stuten, Hengste und Wallache. Aber nicht nur bei kastrierten Rössern sattelt die Namensgebung um. Und so mutiert bei Entmannung der Stier zum Ochsen, der Schafbock zum Hammel und der Hahn zum Kapaun. Hingegen werden andere Geschöpfe verbal als Neutrum abgestempelt. Bekanntlich gibt es weder den „Eichhörnchenerich“ noch die „Eichhörnchenerin“, sondern lediglich das Eichhörnchen. Und die „Fröschin“ quakt gleich der „Froschjungfer“ nur noch im Wörterbuch der Brüder Grimm. Obwohl mehrere Geschlechtsartikel im Deutschen gar nicht so selten vorkommen, und deshalb der oder das Keks, die oder der Paprika genauso korrekt sind wie der oder das Schnispsel, firmiert der Regenwurm grammatikalisch maskulin – obwohl der lichtscheue Kriechgeselle ein Zwitter ist. Und die (europäische) Auster, die ihr Geschlecht gleich Kleidung zu wechseln vermag, müsste eigentlich mit einem „schwankenden Genus“ ausgestattet werden, wie Linguisten „Der-Die-Das-Wechselspiele“ nennen. Was sagt uns das? Sprache kann ganz schön verwirrend sein – vor allem wenn es um tierisches Gendern geht.