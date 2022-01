Übrigens Einbildung

… ist Einbildung die Bildung der besonderen Art. Letztens mussten wir zum Beispiel lernen, als wir am Büro des Kollegen vorbeiliefen, dass dieser plötzlich zur Stelle stand. „Ja, was ist, ich komme!“, sagte er und sprang voller Wucht auf und näherte sich uns. Er schaute uns erwartungsvoll an. „Ehm nichts ist, warum?“, erwiderten wir. Der Kollege schaute verdutzt. „Hast du nicht gerade ,Hey du‘ gerufen?“, fragte er mit ungläubig aufgerissenen, großen Augen. Nein, hatten wir nicht. Ein anderer Kollege, der im Büro nebenan saß, bestätigte, dass wir nichts gerufen hatten. Allgemeine Verwirrung. Man muss dazu sagen, dass es in den letzten Wochen an die 1000 Situationen gab, in denen wir das Büro des Kollegen in genau dieser fordernden Manier aufsuchten. Und umgekehrt. Beratung über Texte, Lesen und so weiter. Doch diesmal war es nicht so. Der Adrenalinspiegel oder das Gewohnheitszentrum des Kollegen schienen in guter Verfassung, ihn so dermaßen aufzuwecken, während wir uns nur dem Büro näherten. „Hast du‘s wirklich nicht? Du hast das doch gerade gesagt… oder hab ich das geträumt?“, so der Kollege weiter mit ungläubigem Kopfschütteln. Nein, haben wir nicht: Aber wir wissen nun einmal mehr, was wir als Journalisten schon lange wissen: Die Erinnerung des Einzelnen kann manchmal tückisch sein. Lea Seethaler

