Überschlag bei Unfall

Ein Auto hat sich am Samstagmittag bei einem Unfall in der Neckarstadt überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 13.25 Uhr in der Diffenéstraße in Richtung Sandhofen. Der Verursacher übersah demnach beim Fahrstreifenwechsel ein Auto rechts neben ihm, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch den Zusammenstoß wurde das übersehene Auto nach rechts von der Fahrbahn geschoben und stieß zunächst mit dem Vorderrad gegen den Bordstein. Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb kurz vor der Auffahrt zur Diffenébrücke auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Wagen des Unfallverursachers erlitt einen Achsbruch. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 18 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. pol/sho