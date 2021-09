Überholmanöver führt zu Unfall auf der A6 bei Mannheim - Zeugen gesucht

A6/Mannheim. Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen auf der A 6 bei Mannheim einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 28-jährige Fahrerin bei einem gefährlichen Überholmanöver durch den Unbekannten zu Schaden. Die 28-Jährige war auf der linken Spur unterwegs und wollte die zweispurige Abfahrt von der A6 in Richtung A656 nehmen, als sich der Unfallfahrer von hinten annäherte und mit hoher Geschwindigkeit auf der rechten Spur an ihr vorbeifuhr. Aufgrund eines weiteren Autos auf der rechten Spur zog der Unbekannte zu früh auf die linke Spur zurück und streifte das Auto der Frau. Dabei entstand ein Sachschaden von 4 000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Mannheim davon.

Das Auto des Unfallverursachers wird wie folgt beschrieben: PKW Kombi, dunkelgraue beziehungsweise schwarze Lackierung, vermutlich Mazda 6 mit Mosbacher Zulassung (MOS). Bei dem Flüchtigen soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugenhinweise können der Polizei unter der Rufnummer 0621/470930 mitgeteilt werden.