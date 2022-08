Übergriff bei Disco-Besuch

Nachdem mehrere Annäherungsversuche gescheitert waren, soll ein 23-Jähriger eine Frau sexuell belästigt haben. Gegen einen Türsteher sowie hinzugerufene Polizisten setzte er sich mit Gewalt zur Wehr.

Der 23-Jährige hat laut Polizeiangaben am Samstagmorgen eine Frau in einer Mannheimer Diskothek sexuell belästigt und anschließend einen Sicherheitsmitarbeiter sowie Polizisten verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, berührte der Mann gegen 8 Uhr morgens eine Frau in einer Disco in den U-Quadraten eine 35-Jährige unsittlich, nachdem mehrere Annäherungsversuche gescheitert waren.

Festnahme nach Flucht

Eine Mitarbeiterin der Disco verwies den 23-Jährigen daraufhin der Lokalität, vor dem Gebäude geriet er mit einem 34-jährigen Sicherheitsmitarbeiter in Streit. Der 23-Jährige beleidigte den Mann, ging ihn körperlich an und flüchtete dann in Richtung Hauptbahnhof. Auf der Flucht konnte er jedoch von dem Sicherheitsmitarbeiter gestoppt und von hinzugekommenen Polizisten vorläufig festgenommen werden.

Der 23-jährige Mann trat dabei nach den Polizisten und beleidigte diese. Zwei Polizisten sowie der Sicherheitsmann wurden dabei am Samstagmorgen leicht verletzt.

Der 23-Jährige wurde tags darauf am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der eine Fluchtgefahr bei dem Disco-Besucher als gegeben ansah und deshalb eine Untersuchungshaft für den 23-jährigen Mann anordnete.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermitteln nun gegen den 23-jährigen Mann wegen sexueller Belästigung, Beleidigung, Körperverletzung sowie Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. tbö