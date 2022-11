Übergangsfinanzierung für Sprachkitas durch Bund gesichert

Mannheim. Die Übergangsfinanzierung für die Sprachkitas durch den Bund ist gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen-Bundestagsabgeordneten Melis Sekmen. Sie hatte sich für diese Übergangslösung mit Blick auf Mannheim eingesetzt, wo aktuell 750.000 Euro jährlich für rund 30 Sprachförderkräfte mit jeweils einer halben Stelle in den städtischen Einrichtungen eingesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Haushaltsausschuss hat das Sprachkita-Programm bis zum Sommer 2023 verlängert. „Mit der Verlängerung des Programms macht die Koalition erneut einen großen Schritt, um die Sprachförderung für Kitakinder dauerhaft und flächendeckend zu etablieren.“, so Sekmen.

In dem nächsten halben Jahr werden Infrastruktur und Gehälter der Fachkräfte weiter aus Bundesmitteln finanziert. Der Bund stellt insgesamt 109 Millionen Euro im Etat des Bundesfamilienministeriums zur Verfügung. Dafür werden Bundesmittel aus dem Kita-Qualitätsgesetz umgeschichtet, mit dem der Bund in den kommenden zwei Jahren insgesamt 4 Milliarden Euro für die Steigerung der Betreuungsqualität in den Kitas bereitstellt.

„Die Länder haben nun weitere sechs Monate Zeit, die sprachliche Bildung nahtlos aus der befristeten Projektfinanzierung in die Dauerförderung zu überführen. Das sollte in Baden-Württemberg gelingen.“, meint Sekmen.

Weitere Mitglieder der Grünen freuen sich über den Beschluss, wie Dr. Susanne Aschhoff, Landtagsabgeordnete für den Mannheimer Norden und Mitglied im Bildungsausschuss: „Das sind tolle Nachrichten aus dem Bund. Die Sprachförderung ist eine wichtige Voraussetzung für gute Bildung. Sprachkompetenz ist essenziell für erfolgreiches Lernen, spätestens beim Übergang zur Schule. Gerade in Mannheim ist es wichtig, dass die Sprachkitas weiter bestehen können und so die bisher wertvolle und bewährte Unterstützung für die Kinder gewährleisten.“