Übergang in den Beruf abgefedert

Wie geht’s weiter nach der Schule? Viele Jugendliche treibt diese Frage um – und die Lage ist durch Corona nicht einfacher geworden. Um Orientierung zu geben, arbeitet die Stadt im „Übergangsmanagement Schule-Beruf“ eng mit den Bildungseinrichtungen zusammen – und unterstützt sie Jahr für Jahr auch finanziell. Erneut stellt die Verwaltung für 2022 rund 1,1 Millionen Euro bereit. Das beschloss der Bildungsausschuss einstimmig.

Jugendliche können unter einer Vielzahl an Ausbildungsberufen wählen. © dpa

Seit dem Frühjahr 2020 stelle „die Corona-Pandemie auch den Ausbildungsmarkt unter neue Herausforderungen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Auch wenn sich das Gesamtsystem der beruflichen Bildung „als relativ resilient erweist, lassen sich deutliche Effekte der Pandemie auch auf dem Ausbildungsmarkt beobachten“, betont die Stadt. So sei die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge 2020 bundesweit erstmals seit 1992 auf unter 500 000 gesunken.

Ausbildungslotsen an Schulen

Gleichzeitig sei „ein annähernd paralleler Rückgang bei gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern und gemeldeten Ausbildungsstellen im dualen Ausbildungssystem zu sehen“. Vor allem Jugendliche, „die von Schulschließungen und fehlenden Berufsorientierungsmöglichkeiten (insbesondere Praktika) während der Pandemie betroffen waren, benötigen besondere Unterstützung für einen gelingenden Übergang nach dem Schulabschluss“, hebt die Verwaltung hervor.

Das größte Budget stellt die Stadt mit fast 600 000 Euro für die Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen bereit. Das passende Programm dazu nennt sich Ausbildungslotsen. Der Schwerpunkt lag dabei in den Vorjahren auf den Werkrealschulen. Ab kommendem Jahr profitieren auch sämtliche Realschulen von dem Förderinstrument. Das berichtete im Ausschuss Lutz Jahre, der Leiter des städtischen Fachbereichs Bildung. Mit im Boot sind bei den Ausbildungslotsen daneben die IGMH und die beiden Gemeinschaftsschulen. Das Pendant zu den Ausbildungslotsen greift unter dem Titel Ausbildungshelfer an fünf Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Weitere knapp 350 000 Euro fließen in Berufsschulentwicklung und individuelle Förderung im Übergangssystem der beruflichen Schulen. Dahinter steht das Ziel, die Zahl der Übergänge von der beruflichen Schule in eine Ausbildung zu erhöhen. Zum Teilprogramm AVdual beispielsweise gehören individuelle Lernbegleitung und Begleitung eines Betriebspraktikums, Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und Bewerbungstraining.

Aktiv wird die Stadt im kommenden Jahr auch bei der Förderung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses (Mint-Bereich). Gemeinsam mit Hochschule Mannheim und Metropolregion Rhein-Neckar geht es in Pilotschulen um Angebote, die Jugendliche für Mint-Berufe begeistern sollen.