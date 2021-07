Überflutete Straßen und umgestürzte Bäume nach Starkregen in Mannheim

Mannheim. Wegen des Starkregens am Dienstagnachmittag ist die Mannheimer Feuerwehr im Laufe des Tages zu mehr als 125 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet ausgerückt. Dabei handelte es sich größtenteils um vollgelaufene Keller, die ausgepumpt wurden, überflutete Unterführungen und Fahrbahnen sowie um einige umgestürzte Bäume, teilte die Feuerwehr mit.

Bis kurz vor 21 Uhr waren noch weit mehr als 100 Einsatzkräfte in allen Stadtteilen unterwegs, in denen abgebrochene Äste die Gehwege säumten. Die Polizei war unterstützend im Einsatz und berichtete am Abend von insgesamt 19 Einsätzen. Durch umstürzende Bäume wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Da an vielen Stellen die Kanalisation das Wasser nicht mehr ableiten konnte, waren Straßen nicht mehr befahrbar. Die Wilhelm-Varnholt-Allee musste zeitweise im Bereich der Überführung Hermsheimer Straße, ab der Einmündung Fahrlachstraße in Richtung Heidelberg, gesperrt werden Zwei Pkw wurden durch eingedrungenes Wasser beschädigt und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe aus einem der Fahrzeuge, musste die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden.

Im Bereich der Frankenthaler Straße im Stadtteil Sandhofen musste der rechte Fahrstreifen der B 44 in Richtung Lampertheim ebenfalls wegen Überflutung kurzzeitig gesperrt werden. In Mannheim-Luzenberg kam es im Bereich der Unterführung der B 44 zu einer Überflutung, bei welcher ebenfalls ein Fahrzeug durch eingetretenes Wasser beschädigt wurde. Der Verkehrsdienst Mannheim sicherte diese Gefahrenstelle bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes und dem Rückgang des Wassers ab.

Verletzt wurde hierbei niemand. Die genaue Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Wegen der Wetterlage war auch der Stadtbahnverkehr in Mannheim kurzeitig beeinträchtigt. Davon war die Linie 6 betroffen, hatte die Rhein-Neckar Verkehr GmbH auf Twitter mitgeteilt. Zwischen den Haltestellen Luisenpark/Technoseum und Neuostheim war die Strecke gesperrt. Die L6 fuhr deswegen eine Umleitung.

Überschwemmte Straßen auch in der Region

In Hockenheim kam es im Bereich der Straße "Hinter den Bergen" zu einer Wasseransammlung, in der zwei Pkw bei dem Versuch diese zu durchfahren beschädigt wurden. Auch diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. In Heidelberg kam es im Bereich der B 37 unterhalb der Ernst-Walz-Brücke im Bereich Iqbal-Ufer zu kurzzeitigen Behinderungen durch angestautes Wasser auf der Fahrbahn. Hier wurden jedoch keine Schäden bekannt.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet bis Samstag mit teils kräftigem Dauerregen. Mit den heftigsten Anstiegen der Wasserstände wird in der Nacht zum Donnerstag sowie am Donnerstag gerechnet.