Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter am Dienstagabend einen Lebensmitteldiscounter in der Innenstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilt, erbeutete der Täter bei seinem Raub im Quadrat E 2 mehrere hundert Euro. Gegen 9.20 Uhr sei der Mann in das Geschäft gekommen und habe dort eine Schusswaffe auf die Kassiererin gerichtet. Er griff in die geöffnete Kasse und entnahm Geld. Anschließend flüchtete er in Richtung Quadrat F 2. Die Fahndung der Polizei mit mehr als 25 Streifenfahrzeugen blieb ohne Erfolg.

Silberfarbene Pistole

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und mit einer normalen bis kräftigen Figur beschrieben. Er trug während der Tat eine dunkle Winterjacke mit Kapuze sowie eine schwarze Jeans mit rotem Emblem und Taschen an der Seite. Außerdem hatte er eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Maske an. Bei der vermeintlichen Schusswaffe handelt es sich um eine silberfarbene Pistole mit seitlich schwarzem Griffstück. Hinweise zum Täter werden von der Polizei unter 0621/1 74 44 44 entgegengenommen. pol/kt