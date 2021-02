Neckarstadt-Ost. Ein unbekannter Räuber hat die Total-Tankstelle in der Friedrich-Ebertstraße in der Neckarstadt-Ost überfallen. Nach Polizeiangaben betrat der maskierte Täter am Mittwoch gegen 22.10 Uhr den Kassenraum und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Dieser weigerte sich, ihm Geld zu geben, und schlug den Räuber in die Flucht. Der Unbekannte ist ca. 1,80 Meter groß und schlank, zur Tatzeit trug er eine schwarze Daunenjacke, eine rote Jogginghose der Marke Adidas mit schwarzen Streifen sowie eine schwarze Basecap. Zudem hatte er eine schwarze medizinische Mund-Nasen-Maske auf. Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/ 174 44 44.