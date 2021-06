Über Rot gefahren, mit Straßenbahn kollidiert und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Autofahrer hat am Dienstagabend im Mannheimer Stadtteil Käfertal bei Abbiegen von der Hessischen Straße in die Obere Riedstraße eine rote Ampel missachtet und ist mein einer entgegenkommenden Straßenbahn kollidiert. Nach dem Unfall konnte der Fahrermit seinem weißen Chevrolet unerkannt flüchten. Wie die Polizei mitteilte, blieben die Fahrgäste der Straßenbahn unverletzt. Der Sachschaden an der Bahn beläuft sich auf mehr als 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/718490 bei der Polizei zu melden.

AdUnit urban-intext1